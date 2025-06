LA UNIÓ demana ajudes a la Generalitat per a netejar camps abandonats i frenar la plaga de conills

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha reclamat hui a la Conselleria d’Agricultura la creació d’una línia pressupostària específica destinada a finançar la neteja i condicionament de parcel·les agrícoles abandonades

Objectiu de reduir la pressió creixent de la fauna silvestre sobre les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana.

Segons l’organització agrària, aquestes parcel·les abandonades actuen com a refugi i zona de reproducció del conill, facilitant la seua dispersió cap als camps en producció. Per això, considera que calen mesures complementàries als controls cinegètics i a les ajudes per a la protecció directa dels cultius, com ara la col·locació de protectors individuals o tanques.

“Les ajudes actuals són insuficients i arriben tard. Quan es permet caçar, el mal ja està fet”, ha denunciat Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

Més de 50 milions d’euros en pèrdues

Segons dades de l’organització, els danys provocats per la sobrepoblació de conills i senglars van superar els 50 milions d’euros el passat any. Els productors agraris, especialment durant la primavera, denuncien un augment generalitzat de les pèrdues i costos afegits per intentar protegir els seus cultius.

LA UNIÓ assenyala que, tot i que no existeix un cens oficial de camps abandonats, la seua presència és abundant i preocupant, i en molts casos es troben a escassos metres de parcel·les en producció, cosa que multiplica el risc de danys.

Una proposta coherent amb les actuacions actuals

Des de l’organització es recorda que la Conselleria de Medi Ambient ha activat recentment l’Ordre 4/2025, de 14 de març, per subvencionar ajuntaments en actuacions de control del senglar. En este sentit, LA UNIÓ considera “coherent i necessari” que Agricultura impulse una iniciativa similar enfocada al control del conill, en coordinació amb els municipis.

Peris ha advertit també que “l’excés de normativa i la manca de pressupost realista estan llastrant la capacitat d’actuació davant aquesta problemàtica”, i ha instat la Generalitat a actuar amb urgència per defensar el camp valencià i garantir la seua viabilitat.