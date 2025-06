La Unió reclama a la Generalitat ajudes per a reduir la sobrepoblació de fauna en el camp valencià

La Unió Llauradora i Ramadera ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura la creació d’una línia pressupostària específica destinada a finançar actuacions de neteja i condicionament de parcel·les abandonades

Objectiu de reduir la pressió de la plaga de fauna silvestre que amenaça les explotacions agràries de tota la Comunitat Valenciana.

La realitat que viuen els productors afectats en tot el territori valencià és contundent: els conills provoquen per exemple pèrdues en tota classe de cultius, obligant-los a fer front a costos creixents en mesures de protecció (com per exemple la compra de protectors individuals per a les plantes) i a assumir les pèrdues una vegada els danys ja s’han produït.

En aquest context, La Unió posa el focus en un factor clau que agreuja aquesta problemàtica com és l’elevada presència de parcel·les abandonades, que actuen com a refugi i àrea de reproducció per al conill, facilitant la seua dispersió cap a les explotacions en producció.

La Unió assenyala que hi ha una gran preocupació entre els llauradors per l’increment sostingut i generalitzat de la població de conills i senglars en la Comunitat Valenciana, especialment perceptible durant la primavera, i que causa greus danys a les explotacions agrícoles, més de 50 milions d’euros al llarg del passat any.

En aquesta línia, La Unió considera coherent i necessari que la Conselleria d’Agricultura impulse també una iniciativa específica per al control indirecte del conill, en coordinació amb els municipis i en defensa del nostre sector agrari.