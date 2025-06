Noves deteccions de Taca Negra en cítrics sudafricans posen en alerta el sector valencià

El sistema europeu d’alertes ràpides en aliments RASFF ha detectat al maig dos enviaments de llimes procedents de Sud-àfrica i infectats amb el fong que provoca la perillosa malaltia de la Taca Negra, segons denuncia La Unió Llauradora.

Esta circumstància posa en evidència que les primeres exportacions de cítrics de Sud-àfrica de la temporada als mercats comunitaris no es fan des de zones lliures de la malaltia i posen en risc a la citricultura valenciana amb la possible entrada d’una plaga letal que encara no es troba a Europa.

La Taca negra dels cítrics és una malaltia fúngica que afecta els arbres cítrics, causant taques fosques en les fulles i fruits i redueix de manera potencial la qualitat i quantitat de la fruita. Representa una amenaça fitosanitària de primer ordre per a la citricultura valenciana i europea.

Entre les intercepcions de maig destaquen també altres dos amb la plaga de quarantena de la “Falsa Polilla” en alvocat i albergínia, la qual cosa suposa un altre risc latent que afectaria d’entrar a cultius importants com els cítrics, alvocat, magraner o kaki, entre altres.

En este sentit, l’organització agrària reitera la necessitat d’establir mecanismes de reciprocitat en els estàndards de producció entre els productes importats i europeus.