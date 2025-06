Oberta la convocatòria d’ajudes d’Ivace+i Innovació amb 48 milions per a projectes d’I+D+i que aborden reptes com la DANA

Oberta la convocatòria d’ajudes d’Ivace+i Innovació amb 48 milions d’euros per a projectes d’I+D+i que aborden reptes com la DANA

Ivace+i Innovació ha obert una nova convocatòria d’ajudes per a projectes d’I+D+i en col·laboració, dotada amb més de 48 milions d’euros, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El termini per a presentar sol·licituds romandrà obert fins al pròxim 8 de juliol.

Aquesta edició del programa ha sigut reformulada amb nous incentius, una orientació reforçada cap al teixit empresarial i una reducció significativa de la càrrega burocràtica. L’objectiu és impulsar el desenvolupament i l’enfortiment de l’ecosistema d’innovació a la Comunitat Valenciana.

Segons ha explicat la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, es prioritzaran aquells projectes que contribuïsquen a donar resposta a reptes d’interés comú, com ara els derivats de la riuada del 29 d’octubre passat, amb un plus de valoració per a iniciatives orientades a la prevenció i resposta davant fenòmens com la DANA.

Principals novetats de la convocatòria

Es posa en marxa un nou programa denominat Asimilació de tecnologies avançades , destinat a impulsar projectes d’innovació en processos empresarials. Aquesta línia compta amb un pressupost de 1,45 milions d’euros i requereix la participació mínima d’una pime.

, destinat a impulsar projectes d’innovació en processos empresarials. Aquesta línia compta amb un pressupost de 1,45 milions d’euros i requereix la participació mínima d’una pime. El programa de Promoció del talent s’amplia amb una nova línia d’agents d’innovació de proximitat, que permetrà estendre la xarxa Innoagents a àrees industrials i municipis rurals. Aquesta nova figura compta amb una dotació de 1,2 milions d’euros.

s’amplia amb una nova línia d’agents d’innovació de proximitat, que permetrà estendre la xarxa Innoagents a àrees industrials i municipis rurals. Aquesta nova figura compta amb una dotació de 1,2 milions d’euros. S’implanta un sistema de justificació simplificada en el programa de Consolidació de la cadena de valor empresarial. Només serà necessari presentar les nòmines i justificants de cotitzacions a la Seguretat Social per als costos de personal, i es reconeixerà automàticament un 40 % addicional per a altres despeses del projecte.

en el programa de Consolidació de la cadena de valor empresarial. Només serà necessari presentar les nòmines i justificants de cotitzacions a la Seguretat Social per als costos de personal, i es reconeixerà automàticament un 40 % addicional per a altres despeses del projecte. En la resta de programes, totes les entitats beneficiàries, incloses les empreses, podran percebre un 15 % addicional sobre els costos de personal com a compensació pels costos indirectes del projecte.

Orientació reforçada cap a les empreses

La convocatòria reforça el pes de les empreses en els consorcis de projectes estratègics en cooperació, exigint que assumisquen almenys el 50 % dels costos subvencionables.

A més, es reformula el programa d’Accions complementàries, que donarà suport exclusivament a iniciatives d’entitats molt vinculades amb el teixit productiu, com ara clústers o associacions empresarials.

També es tindrà en especial consideració la participació de startups, valorant la seua experiència, així com la realització de consultes prèvies amb empreses o associacions que contribuïsquen a millorar l’aplicabilitat dels resultats.

Per evitar la concentració de recursos, es limita el nombre d’expedients que pot presentar cada entitat i s’estableix un màxim de 500.000 euros per projecte i entitat.

Distribució del pressupost

Dels més de 48 milions d’euros disponibles, el 66 % (31,8 milions) es destinaran als programes de Projectes estratègics en col·laboració i Cadena de valor empresarial.

Els programes de Valorització de resultats d’investigació cap a les empreses disposaran de més de 7 milions d’euros, i Promoció del talent comptarà amb més de 6 milions. Els programes de Compra Pública d’Innovació i Accions Complementàries estaran dotats amb 1,2 milions i 765.000 euros respectivament.

Aquestes ajudes estan cofinançades en un 60 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa 2021-2027 de la Comunitat Valenciana.