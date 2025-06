AVA-ASAJA demana al Govern que les ajudes a la vinya i l’olivar arriben a tots els agricultors

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha sol·licitat al Govern central que les ajudes directes previstes per als productors de vinya i olivar, destinades a pal·liar les pèrdues provocades pels efectes de la guerra a Ucraïna i la sequera dels anys anteriors

No es restringisquen únicament als agricultors professionals, sinó que s’amplien a tots els agricultors damnificats.

L’organització defensa que es mantinga una discriminació positiva cap als agricultors professionals —els qui obtenen més del 50 % dels seus ingressos de l’activitat agrària i cotitzen a la Seguretat Social agrària—, però reclama un increment del pressupost assignat a aquestes ajudes per tal que també incloguen jubilats i agricultors a temps parcial, que en la Comunitat Valenciana constitueixen la majoria dels productors.

A més, AVA-ASAJA exigeix que el Govern estenga les ajudes motivades pel conflicte bèl·lic i la sequera de 2024, que va afectar greument les províncies d’Almeria, Múrcia, Alacant, València, Castelló i Tarragona, no sols als cultius de secà i la ramaderia extensiva, sinó també a altres produccions com ara els cereals, l’apicultura i la ramaderia extensiva (oví, cabrum, equí i boví).

El responsable del sector de l’olivar d’AVA-ASAJA, Luis Julián Pérez, ha assegurat que:

“Els productors de vinya i olivar sempre havíem quedat fora de les ajudes per Ucraïna i la sequera, i ara que per fi s’aprovaran, sembla que el Govern només vol concedir-les als agricultors professionals, deixant fora la resta, que també les mereixen perquè han patit les mateixes dificultats. Tots pateixen l’escalada dels costos de producció, tots estan descapitalitzats i tots necessiten aquest suport”.

Per la seua banda, el responsable del sector del vi, Jacinto Murciano, ha afegit:

“El Govern no pot continuar excloent agricultors afectats de les ajudes. Estem indignats perquè molts damnificats per la DANA no han pogut accedir a cap suport oficial per no complir determinats requisits burocràtics, tot i que l’Administració ja disposa de les seues dades a través de la declaració de la renda, el registre vitícola o altres subvencions. Ara torna a passar el mateix: els agricultors professionals tenen dret a les ajudes, però la resta també, sense excuses i amb un pressupost suficient”.