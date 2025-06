El Consell insta al Govern d’Espanya al traspàs de les competències en la gestió del domini públic marítim-terrestre

El Ple del Consell ha acordat este dimarts sol·licitar al Govern d’Espanya la convocatòria de la Comissió Mixta Paritària de Transferències, amb l’objectiu de negociar el traspàs de les competències en matèria de gestió del domini públic marítim-terrestre a la Generalitat Valenciana.

Esta petició es fonamenta en la recent entrada en vigor de la Llei 3/2025, de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Susana Camarero, i el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, han explicat que amb este pas “es fa valdre l’autogovern” i s’impulsa una “visió de futur” per al litoral valencià. Martínez Mus ha destacat que comunitats com Galícia, Catalunya, el País Basc i les illes ja compten amb competències similars, i ha defensat que la Generalitat “és l’administració més pròxima i sensible al territori”.

Altres acords destacats del Ple del Consell:

Ajuda a una víctima del terrorisme: S’aprova una indemnització de 24.540 euros a una víctima de l’atemptat d’ETA a Benidorm (2003), com a complement a la indemnització estatal. La vicepresidenta Camarero ha reiterat el compromís del Consell amb la memòria, la justícia i les víctimes.

Formació sanitària universitària: Aprovats quatre convenis amb les universitats públiques valencianes (UV, UMH, UA, UJI), dotats amb 32,9 milions d’euros per al període 2025-2029. Permetran al seu alumnat de Ciències de la Salut realitzar pràctiques clíniques i de salut pública en centres de la Conselleria.

Obres públiques: Es declara la ocupació urgent per a l’eliminació d’una torre elèctrica en el projecte d’ampliació de la carretera CV-370 (Manises – Riba-roja). El projecte, amb una inversió de 24,3 milions d’euros, millorarà la seguretat vial en un tram de dos quilòmetres.

Reparació per riuades: Autoritzat un contracte d’emergència d’un milió d’euros per a actuacions de restauració forestal en les riberes dels rius Túria, Xúquer i les rambles Poyo-Pozalet-Saleta, afectades per les riuades d’octubre de 2024. Les actuacions es duran a terme malgrat la competència estatal sobre el domini públic hidràulic.