El Departament de Salut de la Ribera incorpora 36 nous residents

El Departament de Salut de la Ribera dona la benvinguda a 36 nous residents i acomiada els 34 que finalitzen enguany la seua formació especialitzada.

Els nous residents són metges, farmacèutics, infermers i un psicòleg que es formaran com a especialistes tant a l’Hospital d’Alzira com en els centres d’Atenció Primària del Departament.

Els metges residents incorporats s’especialitzaran en Medicina Familiar i Comunitària, Anestesiologia i Reanimació, Radiodiagnòstic, Pediatria, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Obstetrícia i Ginecologia, Geriatria, Oftalmologia, Psiquiatria i Urologia.

Quant als infermers residents, es formaran en Infermeria Familiar i Comunitària, Infermeria Obstètrico-Ginecològica, Infermeria de Salut Mental, Psicologia Clínica i Farmàcia Hospitalària.

En este sentit, l’Hospital Universitari de La Ribera destaca per ser l’únic centre acreditat en la Comunitat Valenciana per a impartir l’especialitat de Geriatria.

Com a novetat per al curs 2026-2027, el Ministeri de Sanitat ha concedit l’acreditació al Servei d’Oncologia Radioteràpica com a unitat docent, la qual cosa permetrà impartir formació en esta especialitat en el propi hospital. A més, es duplicarà el nombre de places de formació per a l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Des que va ser acreditat com a centre universitari en 2002, l’Hospital de La Ribera ha format ja a un total de 361 especialistes.