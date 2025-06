El fòrum Saludem-nos convida a fer de Sueca una ciutat més saludable

• L’activitat tindrà lloc el divendres 20 de juny i consistirà en la col·locació simbòlica de senyals en els banys públics municipals.



• Les plaques han sigut elaborades pels usuaris i usuàries del Centre Ocupacional Municipal, amb dissenys inclusius i artístics.

El fòrum d’associacions locals Saludem-nos, amb la col·laboració de les regidories de Promoció de la Salut i Acció Social, ha organitzat per a este divendres, 20 de juny, una nova acció comunitària dins del Pla de Salut local. L’objectiu és contribuir a fer de Sueca una ciutat més accessible, inclusiva i amable amb tota la ciutadania.

L’activitat començarà a les 11.30 h al Centre Ocupacional Municipal (COM), des d’on els participants eixiran en cercavila amb tabal i dolçaina, recorrent els carrers cèntrics de la ciutat fins arribar al Mercat Municipal, on a les 12.30 h es realitzarà la col·locació simbòlica de les dues primeres plaques identificatives dels banys públics.

Les plaques han sigut dissenyades i creades per les persones usuàries del COM mitjançant la tècnica del trencadís, incorporant pictogrames accessibles que faciliten la comprensió per a totes les persones.

“Volem convidar tota la ciutadania, associacions i col·lectius a participar en esta acció tan significativa, proposada pel fòrum Saludem-nos. És una mostra del que podem aconseguir junts: una ciutat més oberta, accessible i agradable per a tothom”, ha explicat Carolina Torres, regidora de Promoció de la Salut.

“Amb este tipus d’accions volem millorar l’accessibilitat i visibilitzar espais públics essencials com són els banys municipals, especialment pensant en persones majors i xiquets. Esta senyalització facilitarà la seua localització i ús dins de l’horari establit i amb les normes d’ús corresponents”, ha afegit.

Per la seua part, la regidora d’Acció Social, Sari Sáez, ha subratllat que esta activitat “és un pas més en el camí cap a una ciutat sense barreres, on totes les persones puguen accedir amb igualtat als espais i serveis públics. El projecte dels taulells identificatius promou la qualitat de vida i el benestar comunitari.”

Des de les regidories implicades, s’ha expressat el total suport a este tipus d’iniciatives participatives i inclusives, que connecten a la ciutadania amb el seu entorn i contribueixen a construir “una Sueca més bonica, agradable i pròxima”.