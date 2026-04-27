Torrent viu un cap de setmana multitudinari amb activitats familiars, culturals i esportives

Torrent ha viscut un intens cap de setmana marcat per l’alta participació ciutadana en activitats de natura, cultura i esport, consolidant el municipi com a referent d’oci per a totes les edats.
El diumenge, milers de persones es donaren cita a l’Hort de Trénor en la Festa de la Primavera, una jornada familiar que va omplir el parc de tallers, jocs infantils, gimcanes, visites guiades i mercat de flors i plantes, amb una gran implicació del comerç local.
En l’àmbit cultural, dissabte va tindre lloc la iniciativa “Rutes del Temps”, dedicada al modernisme torrentí, amb recorreguts interpretatius, explicacions de l’investigador Tomás Roselló i intervencions teatrals del GTI Grup de Teatre.
L’esport també va ser protagonista amb la V Carrera Escolar Caixa Rural Torrent, que va reunir centenars de xiquets i xiquetes en una jornada festiva centrada en l’esport base i els hàbits saludables.
A més, es va celebrar la primera Jornada de Busseig Adaptat, una activitat inclusiva que va destacar el valor de l’esport com a eina d’integració i igualtat d’oportunitats.
En conjunt, el cap de setmana ha reflectit un fort dinamisme social, amb activitats per a tots els públics i una clara aposta per la convivència, la cultura, l’esport i la inclusió.