La Barraca d’Aigües Vives impulsa la sostenibilitat amb un estudi pioner sobre emissions i petjada de carboni

L’Entitat Local Menor de La Barraca d’Aigües Vives ha iniciat un estudi innovador per calcular i compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de les seues obres públiques

Col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV), a través de l’Institut Universitari d’Enginyeria Energètica (IUIIE).

L’estudi, pioner en l’àmbit municipal valencià, té com a objectiu mesurar, reduir i compensar la petjada de carboni generada per actuacions com la renovació de la xarxa i el dipòsit d’aigua potable, noves infraestructures viàries, la construcció d’un col·legi, rotondes de pacificació del trànsit, sistemes de gestió de residus i altres equipaments municipals.

Amb aquesta acció, La Barraca es posiciona com referent de gestió ambiental responsable, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l’ODS 13: Acció pel clima.

L’estudi seguirà els estàndards internacionals (GHG Protocol i UNE-ISO 14064) i inclourà propostes de compensació ambiental com reforestacions i projectes forestals, per tal de poder inscriure les actuacions en el Registre de Petjada de Carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica.

L’Ajuntament vol també fomentar una cultura local de sostenibilitat oferint ferramentes accessibles a la ciutadania per entendre i implicar-se en la lluita contra el canvi climàtic.

Situada a la Ribera Alta, La Barraca, amb una població lleugerament superior als 1.000 habitants, demostra que els pobles menuts poden liderar grans transformacions. Com ha assenyalat l’Ajuntament:

“Volem que La Barraca respire futur. Mesurar, reduir i compensar emissions és una responsabilitat, però també una declaració d’esperança.”