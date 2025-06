La Diputació estudiarà un nou accés a l’Hospital de la Ribera

La Diputació de València redactarà un Estudi de Planejament Viari per a estudiar un nou accés a l’Hospital de la Ribera.

És la principal conclusió de la reunió entre el president de la corporació provincial, Vicent Mompó, amb l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i la gerent de l’Hospital de la Ribera, Rosabel Ribes.

El primer edil de la capital de la Ribera Alta, insisteix en que la situació actual de l’hospital suposaria greus problemes davant una possible evacuació, a més de la necessitat d’accessos des de les principals carreteres i més espai d’aparcament per a vehicles.

En la mateixa línia, la gerent de l’Hospital de la Ribera, Rosabel Ribes, ha remarcat la importància del diàleg entre ambdues institucions per a millorar les instal·lacions.

D’altra banda, s’ha acordat posar en marxa l’estudi d’un carril bici per a connectar l’hospital amb la via ciclista que està projectant l’ajuntament des de l’estació de Renfe com a alternativa de mobilitat sostenible. Finalment, el tercer acord de la reunió és subvencionar les obres d’ampliació del camí municipal que dona accés a les urgències de l’hospital.