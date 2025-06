LA UNIÓ presenta al·legacions per frenar les retallades al transvasament Tajo-Segura i garantir el dret a l’aigua del regadiu valencià

“No podem permetre més atacs al transvasament ni que es qüestionen els drets d’aigua del camp valencià”, assenyala Carles Peris

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha presentat 29 al·legacions als documents inicials del procés de planificació hidrològica 2028-2033 de les conques del Segura i del Xúquer, amb l’objectiu de defensar el regadiu del sud d’Alacant i els drets històrics d’aigua dels regants valencians.

Les al·legacions s’han registrat en resposta a l’anunci de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que obri el període de consulta pública per a la revisió del cicle de planificació hidrològica 2028-2033.

Segons denuncia l’organització agrària, els nous plans posen en greu risc el futur del regadiu valencià i suposen un pas més cap al desmantellament del transvasament Tajo-Segura, una infraestructura que consideren clau per a la supervivència de milers de famílies i per al teixit socioeconòmic del sud de la Comunitat Valenciana. Reclamen que els projectes se centren en garantir aigua suficient i de qualitat per a l’agricultura.

“No podem permetre més atacs al transvasament Tajo-Segura ni que es qüestionen els drets d’aigua del camp valencià. Exigim que es garantisca l’accés a l’aigua per a mantindre l’activitat agrària i l’economia que d’ella depén”, afirma Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

Entre els punts destacats de les al·legacions, LA UNIÓ assenyala:

La falta de rigor tècnic en la planificació, amb estimacions hídriques allunyades de la realitat del territori.

en la planificació, amb estimacions hídriques allunyades de la realitat del territori. L’ absència de mesures efectives de reutilització d’aigües regenerades , contravenint el Reglament Europeu 2020/741.

, contravenint el Reglament Europeu 2020/741. L’ incompliment de sentències del Tribunal de Justícia de la UE i del Tribunal Suprem espanyol.

del Tribunal de Justícia de la UE i del Tribunal Suprem espanyol. La no incorporació de recursos autoritzats no utilitzats , com els 16 hm³ assignats a la Vega Baja .

, com els 16 hm³ assignats a la . La manca de prioritat per a l’ús agrícola, malgrat tractar-se d’un sector estratègic i especialment afectat per la sequera estructural.

A més, LA UNIÓ recorda que el sector agrari és víctima, no responsable, de la sobreexplotació de l’aigua, tal com ho reconeix la Recomanació de la Comissió Europea del 4 de juny de 2025 sobre eficiència hídrica, que alerta del risc que suposa l’escassetat d’aigua provocada pel canvi climàtic per a l’agricultura.

Per tot això, l’organització sol·licita:

La retirada de l’expedient actual per manca de base legal i tècnica. En cas contrari, la incorporació real i efectiva dels drets hídrics del regadiu valencià en la planificació futura. Una defensa ferma del transvasament Tajo-Segura com a infraestructura irrenunciable per al sud d’Alacant.

“Estem parlant del manteniment de milers de famílies i de la sobirania alimentària del nostre territori. No permetrem que es deixe morir el camp del sud d’Alacant ni la resta del regadiu valencià per decisions polítiques allunyades de la realitat”, conclou LA UNIÓ.