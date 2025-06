Aida’ i ‘La leyenda del beso’ sonaran al festival d’òpera i sarsuela de Cullera

La IV edició de l’Open-Air CullerArts se celebrarà les nits del 15, 17 i 19 d’agost i també inclourà una gala lírica

El festival tindrà lloc als Jardins del Mercat els dies 15, 17 i 19 d’agost a les 22.30 hores

La quarta edició del festival d’òpera Open-Air CullerArts ja ha revelat el seu cartell, amb dues grans produccions en versió concert com a eixos centrals: l’òpera ‘Aida’ de Giuseppe Verdi i la sarsuela ‘La leyenda del beso’ de R. Soutullo i J. Vert. A més, el programa inclou també una gala lírica que combinarà àries d’òpera i sarsuela, convertint el certamen en una cita imprescindible per als amants de la música clàssica.

El festival tindrà lloc als Jardins del Mercat els dies 15, 17 i 19 d’agost a les 22.30 hores, sota la direcció artística i musical de Cristóbal Soler. Participaran l’Orquestra Simfònica CullerArts i el Cor CullerArts, consolidant així un projecte que combina talent local i projecció internacional.

L’Open-Air ha esdevingut un èxit d’assistència, amb més de 2.000 espectadors en cada edició, i aquest any seguirà el següent calendari:

Divendres 15 d’agost : ‘ Aida ’, de Verdi

: ‘ ’, de Verdi Diumenge 17 d’agost : Gala lírica d’òpera i sarsuela

: d’òpera i sarsuela Dimarts 19 d’agost: ‘La leyenda del beso’, de Soutullo i Vert

Les entrades ja es poden adquirir a la Casa de la Cultura, en taquilla, o al web agendacullera.com. Els preus per dia són de 20 o 25 euros, segons la zona, i també hi ha la possibilitat d’obtenir un abonament per als tres dies per 45 o 60 euros.

Aquest estiu, Cullera tornarà a omplir-se de música i emoció amb una proposta que uneix tradició, excel·lència artística i un escenari incomparable sota les estrelles.