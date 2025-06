Barrachina critica la “inacció” del Govern en el pla contra inundacions

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha carregat contra l’Executiu central per la seva gestió de les inundacions

Assegurant que “llega tarde y solo se limita a poner parches en lugar de desenvolupar un verdadero plan integral que garanteixi la seguretat de la ciutadania”.

Barrachina ha recordat que el passat 7 de novembre la Generalitat va presentar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un pla amb inversions essencials “que no solament protegeixen infraestructures, sinó que tenen un impacte directe en la seguretat de les persones”.

Denúncia de falta d’inversions

El titular d’Agricultura ha denunciat que, durant l’any 2024, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) no va invertir ni un euro en noves infraestructures, i que el 2023 només es va executar un 2,25 % de les actuacions previstes en el Pla de Conca per prevenir inundacions. Segons Barrachina, aquesta “planificació a mig i llarg termini” exclou zones prioritàries com el barranc del Poyo, limitant-se a “actuacions puntuals” com l’encausament de la Saleta.

Exigència d’un full de ruta efectiu

El conseller ha instat el Govern d’Espanya a “passar de les paraules als fets”, assumint competències amb una planificació seriosa, recursos adequats i terminis realistes. “Els valencians ja no es conformen amb documents bonics; volem obres executades sense dilació ni excuses”, ha subratllat.

Finalment, Barrachina ha reclamat un “canvi d’actuació urgent” del Govern i de la CHJ perquè els compromisos sobre el paper es traduesquen en acció real sobre el terreny, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones i els béns en front de possibles episodis de fortes pluges.