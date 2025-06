Comença “Viu l’Estiu”, una alternativa saludable i educativa per a la joventut de València

Dilluns que ve, 23 de juny, arrancarà una nova edició del programa Viu l’Estiu, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Servicis Socials a través del seu Servici d’Addiccions, amb l’objectiu d’oferir alternatives saludables d’oci i temps lliure als xiquets i xiquetes de la ciutat durant el període estival.

El programa, que finalitzarà el 18 de juliol, es desenvoluparà als centres municipals de joventut de Malilla, Orriols, Sant Isidre i Trinitat, i està destinat a xiquets i xiquetes d’entre 10 i 14 anys. En total participaran 150 xiquets i xiquetes, repartits en grups de 30 per centre, amb una ràtio de tres monitors per grup.

La regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, ha destacat el caràcter educatiu i preventiu de la iniciativa:

“Renovem el nostre compromís amb un oci saludable i educatiu. Amb activitats lúdiques, formatives i mediambientals oferim alternatives positives i enriquidores al temps lliure dels nostres xiquets i xiquetes”.

Activitats formatives, lúdiques i mediambientals

El programa combina jocs, tallers, fòrums de prevenció, activitats mediambientals i eixides a l’aire lliure. Les activitats es desenvoluparan de dilluns a dijous, de 10.00 a 14.00 h als centres municipals, i els divendres, de 10.00 a 16.00 h, tindrà lloc una eixida al Casal d’Esplai del Saler, amb activitats de platja i oci a l’aire lliure. El transport estarà inclòs.

Segons l’edil,

“Creiem en la prevenció com a eina fonamental davant les conductes de risc, i apostem per entorns segurs on es fomente la participació, la convivència i el desenvolupament personal”.

El programa es desenvolupa des de 2007, i ja han participat més de 2.500 xiquets i xiquetes, convertint-se en una proposta molt ben valorada per les famílies, que any rere any esgoten les places disponibles.

Amb Viu l’Estiu, la Regidoria de Servicis Socials reforça la seua aposta per la prevenció de conductes addictives, oferint alternatives educatives, participatives i saludables que fomenten el creixement personal i social de la joventut de València.