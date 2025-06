Alzira rep 585.613 € del Ministeri de Joventut i Infància per a projectes post-DANA

L’Ajuntament d’Alzira ha rebut una subvenció directa de 585.613 € del Ministeri de Joventut i Infància per finançar prestacions bàsiques d’infància, adolescència i joventut com a mesura de resposta als danys ocasionats per la DANA.

Desglossament del finançament

365.613 € per a despeses corrents en béns i serveis.

per a en béns i serveis. 220.000 € per a despeses d’inversió.

Despeses corrents (365.613 €)

Riu d’emocions (60.000 €)

Suport psicosocial i atenció individual i grupal, intervenció educativa i accions de sensibilització per a afrontar la vulnerabilitat climàtica.

Benestar Emocional en temps lliure (186.500 €)

Activitats per a reduir estrès i ansietat, fomentar autoestima, habilitats socials, prevenció de conductes de risc i expressió creativa.

Personal de suport (25.113 €)

Coordinació de projectes, licitacions i gestió dels departaments.

Aprén a actuar davant emergències (56.000 €)

Programa lúdico-interactiu de prevenció i actuació en catàstrofes naturals (incendis, terratrèmols, inundacions) amb jocs, contes i simulacres.

Llavors per al futur (8.000 €)

Recuperació d’horts urbans, conscienciació ecològica i suport psicosocial per a joves afectats per la DANA.

Habilitació d’un alberg provisional al gimnàs del CEIP Vall de la Casella (18.000 €)

Espai de refugi temporal per a famílies de zones inundables.

Adequació d’espais infantils i juvenils a la Casa de la Cultura (12.000 €)

Reparació de parets i finestres afectades per filtracions i humitats.

Despeses d’inversió (220.000 €)

Recuperació del Parc d’Educació Viària (55.000 €)

Restauració de les instal·lacions malmeses per les inundacions.

Alberg provisional CEIP Vall de la Casella (62.000 €)

Adequació completa per a l’emergència i evacuació segura de menors i famílies.

Permeabilització i renaturalització de patis escolars (103.000 €)

Substitució de paviments per vegetació per reduir temperatura i risc d’inundació, augmentant biodiversitat i benestar.

La regidora de Joventut, Lara Ferrer, destaca que “amb esta ajuda podrem restaurar les zones danyades del Centre d’Informació Juvenil i reforçar la salut mental dels nostres joves amb activitats lúdiques”. La regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera, subratlla que la recuperació del parc d’educació viària i la renaturalització dels patis respon “a les demandes de les comunitats educatives” i crea “espais més resilients i adaptats a la nova situació climàtica”.