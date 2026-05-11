València oferirà formació gratuïta en intel·ligència artificial amb Microsoft i Founderz

El programa inclou certificacions internacionals i formació per a ciutadania i empleats públics
València s’incorpora a la iniciativa global Microsoft Elevate Skilling per impulsar la capacitació digital
L’Ajuntament de València ha firmat un acord amb Microsoft i la plataforma Founderz per a oferir cursos i certificacions gratuïtes en intel·ligència artificial tant a la ciutadania com als empleats públics municipals.
L’alcaldessa María José Catalá i el president de Microsoft Elevate, Justin Spelhaug, han sigut els encarregats de rubricar este protocol impulsat a través de València Innovation Capital.
La iniciativa situa València entre les capitals europees que impulsen l’accés universal i gratuït a la formació en intel·ligència artificial. Des de hui mateix, qualsevol persona pot accedir als continguts formatius a través de la plataforma iavalencia4all.es.
El programa forma part de Microsoft Elevate Skilling, una iniciativa global amb la qual la multinacional pretén formar més de vint milions de persones en competències d’intel·ligència artificial. Espanya és un dels 21 països seleccionats, i València s’incorpora junt amb altres territoris com Madrid, Galícia, Andalusia, Aragó o Saragossa.
L’acord contempla dos línies de formació: una per als més de 5.500 empleats municipals, enfocada a l’aplicació de la intel·ligència artificial en els servicis públics, i una altra oberta a la ciutadania amb cursos i exàmens oficials de Microsoft amb certificació internacional.
Catalá ha destacat que l’objectiu és que cap ciutadà ni empleat públic quede arrere en la transformació digital i ha subratllat la voluntat de situar València al nivell de les principals capitals europees en capacitació tecnològica.
La regidora d’Innovació, Paula Llobet, coordinarà el desenvolupament del programa a través de València Innovation Capital.