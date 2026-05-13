Torrent reforça la desinsectació del clavegueram davant l’arribada de la calor

La campanya actuarà sobre més de 270 quilòmetres de xarxa de sanejament i 10.000 pous de registre
Els tractaments s’han avançat enguany per a previndre la proliferació de paneroles i rosegadors abans de l’estiu
L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb Aigües de l’Horta, ha posat en marxa una nova campanya integral de desinsectació i desratització del clavegueram amb l’objectiu de previndre l’aparició de paneroles i rosegadors durant els mesos de més calor.
La iniciativa contempla el tractament de més de 270 quilòmetres de xarxa de sanejament i més de 10.000 pous de registre distribuïts per tota la ciutat. Els treballs estan sent executats per empreses especialitzades i, com a novetat, enguany s’han avançat al mes d’abril per a reforçar la prevenció abans de l’arribada de l’estiu.
Dos fases de tractament durant tot l’any
La campanya es desenvoluparà en dos fases diferenciades. La primera s’està executant durant els mesos d’abril i maig en diferents barris del municipi, mentre que la segona començarà a partir de juliol coincidint amb les setmanes de temperatures més elevades.
Des del consistori expliquen que esta actuació busca reduir la presència de plagues urbanes i millorar la salubritat dels espais públics, especialment durant l’època estival.
Avisen d’una major presència inicial de paneroles
L’Ajuntament ha recordat que les trampes i zones tractades quedaran degudament senyalitzades. A més, advertixen que després de l’aplicació dels productes és habitual que, durant els primers dies, es puga detectar una major presència de paneroles en superfície, ja que els insectes ixen del clavegueram abans de morir.
Les actuacions continuaran pròximament en zones com El Vedat, el Districte 3, Xenillet i el polígon industrial Mas del Jutge.
Així mateix, la ciutadania podrà comunicar incidències o possibles focus detectats a través del correu habilitat per Aigües de l’Horta.