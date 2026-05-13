Torrent es converteix en l’epicentre de la indumentària valenciana amb el III Showroom Faller

L’Antic Mercat acull una nova edició amb firmes i artesans de referència del sector faller
El certamen reforça el paper de Torrent com a ciutat clau de la cultura i la tradició valenciana
Torrent acollirà del 15 al 17 de maig la tercera edició del Showroom Faller a l’Antic Mercat, una trobada que reunirà destacades firmes i professionals de la indumentària tradicional valenciana.
L’esdeveniment es consolida com una cita de referència per al sector, després d’haver superat els 15.000 visitants en la seua última edició, i reforça el posicionament de la ciutat com a punt de trobada cultural i comercial vinculat a les Falles.
Un espai per a l’artesania, la tradició i la innovació fallera
El showroom oferirà una àmplia programació d’activitats obertes al públic, amb xarrades, tallers i demostracions centrades en la indumentària valenciana i els processos artesanals.
L’objectiu de la iniciativa és donar visibilitat al treball dels artesans, promoure la cultura fallera i acostar al públic les tècniques tradicionals que formen part de la identitat valenciana.
Amb aquest esdeveniment, Torrent reforça la seua aposta per la cultura popular i es consolida com un dels principals referents del món faller a la Comunitat Valenciana.