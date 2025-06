Carlos Mazón anuncia 265 M€ per recuperar la mobilitat de les zones afectades per les riades

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el Govern valencià ha destinat un total de 265 milions d’euros al “Pla Recuperem València”

Amb l’objectiu de restablir la mobilitat en carreteres i Metrovalencia després de les inundacions.

Desglossament de la inversió

75 M€ per a la restauració de 18 carreteres autonòmiques .

per a la . 50 M€ per a la reparació de 54 infraestructures de titularitat local.

per a la de titularitat local. 140 M€ per a la reconstrucció de la xarxa de Metrovalencia.

Metrovalencia al 100 %

Mazón ha qualificat de “nou hito” la recuperació del 100 % del servei de Metrovalencia en la zona zero, que es completarà el 27 de juny amb la reobertura del tram València Sud–Castelló. Ha destacat que, en només dues setmanes després de la catàstrofe, ja es va reactivar el tramvia i a primers de desembre s’havia restablit el 80 % de la xarxa.

Crida al Govern d’Espanya

El president autonòmic ha instat l’executiu central a impulsar la restauració de la línia C3 de Rodalies, que encara no ha estat restituïda, i ha reclamat ajudes a fons perdut per acelerar la rehabilitació d’infraestructures viàries, educatives, socials i sanitàries sense que recaiguen en deute addicional per als valencians.

Mesures complementàries

25 línies llançadora posades en marxa per suplir temporalment el metro.

posades en marxa per suplir temporalment el metro. Més de 200 000 targetes “Recuperem València” per a viatges gratuïts en Metrovalencia, Rodalies, EMT, Metrobús i autobusos autonòmics, prorrogades fins al 2026 .

per a viatges gratuïts en Metrovalencia, Rodalies, EMT, Metrobús i autobusos autonòmics, prorrogades fins al . Circulació restablerta en les 18 carreteres autonòmiques en només sis setmanes .

en només . Obres en infraestructures locals ja culminades en ponts com els de Catarroja–Massanassa i Catarroja–Albal.

Amb aquestes actuacions, la Generalitat reforça el seu compromís de mobilització exprés de recursos per minimitzar l’impacte de les riades i recuperar amb celeritat la normalitat a les comarques afectades.