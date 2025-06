El Corpus Christi de Guadassuar incorpora un nou ball

El passat diumenge es va celebrar el Corpus Christi a Guadassuar, amb balls de Corpus que acompanyaren la processó solemne pels carrers del poble.

Hi van oferir les seues danses d’arquets, cavallets, vetes i cabuts, plenes de color, música i simbolisme amb la participació dels xiquets i xiquetes del poble.

A més, aquest any Guadassuar compta amb un ball nou, el ball de la magrana, que han ballat els components del grup de danses, amb la música creada per Artur Puchalt per a l’ocasió, per a continuar commemorant el desé aniversari de la creació de l’associació.