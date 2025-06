La Generalitat garanteix el pagament regular a les farmàcies a partir de juliol

Reclama l’activació urgent del FLA extraordinari per abonar la factura de juny

La Generalitat ha garantit per carta a les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana el restabliment del pagament mensual regular a partir del mes de juliol, i ha exigit al Govern d’Espanya la immediata activació del FLA extraordinari per poder afrontar el pagament corresponent a la factura del mes de maig, que s’hauria d’abonar el pròxim 30 de juny.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha lamentat que, per primera vegada en dotze anys, el Govern central no ha aprovat aquest mecanisme de finançament, fet que impedirà la recepció de 1.900 milions d’euros a la Comunitat Valenciana i provocarà greus problemes de tresoreria que afecten directament proveïdors de serveis públics essencials.

Compromís amb les farmàcies

El conseller ha comunicat a les farmàcies el compromís del Consell de fer efectiu el pagament tan prompte com arribe el FLA extra, i de reduir els terminis en cas que els fons s’ingressen abans. També ha garantit l’assumpció dels interessos corresponents, com a mostra del suport institucional a un sector estratègic per a l’atenció sanitària.

A més, Gómez ha reiterat el reconeixement a la tasca essencial de la farmàcia comunitària, especialment en els municipis amb baixa densitat de població, on sovint constitueix l’únic recurs sanitari disponible.

Una situació econòmica insostenible

Marciano Gómez ha denunciat la situació d’asfíxia financera de la Generalitat, agreujada per la infrafinançació crònica i l’absència de FLA extraordinari. Recorda que, des de gener, la Comunitat està rebent 165 milions d’euros menys cada mes a causa de la no actualització de les entregues a compte, ajornada fins al setembre.

A 30 d’abril, la deute comercial de la Generalitat ascendia a 1.767 milions d’euros, el 83 % corresponent a sanitat pública. També es veuen afectats sectors com la farmàcia hospitalària, serveis essencials (neteja, manteniment, transport) i concerts amb residències i centres educatius.

Mesures per garantir la continuïtat assistencial

La Conselleria treballa en mesures de suport a les farmàcies rurals, com la flexibilització horària, botiquins farmacèutics i programes de lliurament domiciliari de medicaments, per garantir l’equitat i la continuïtat assistencial.

Finalment, Gómez ha demanat la unitat de tots els grups polítics per reclamar al Govern central el que correspon en justícia als ciutadans valencians, i ha reiterat la voluntat de treball conjunt amb els col·legis oficials i el sector farmacèutic per consolidar un sistema sanitari just, resilient i centrat en les persones.