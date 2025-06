La Generalitat inverteix 35 milions per garantir la seguretat a la Presa de Buseo

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat que la Generalitat destinarà prop de 35 milions d’euros a garantir la seguretat de la Presa de Buseo i dels ciutadans que habiten aigües avall.

Barrachina ha visitat les obres d’emergència, amb un pressupost de 4,8 milions d’euros, iniciades el 13 de novembre després de la DANA del 29 d’octubre, per reposar els principals elements de seguretat de la presa i avançar en la reparació de la coronació, la barana i la vorera.

Actuacions realitzades

Reposició dels elements de seguretat i millora de la coronació amb nova vorera i barana.

i millora de la amb nova vorera i barana. Habilitació i consolidació dels camins d’accés per ambdós marges: sobreancho de plataforma, cimentació amb micropilots, drenatge, bordills i baranes.

Treballs previs i previsió

Sosteniment provisional de marges dreta i esquerra.

de marges dreta i esquerra. Remoció de fragments de roca inestables i col·locació de malla de protecció .

inestables i col·locació de . Finalització de les obres d’emergència amb l’objectiu de garantir la seguretat estructural abans d’implementar la solució definitiva estudiada pel panel d’experts.

Reclamació al Govern d’Espanya

Barrachina ha subratllat que la Generalitat ha actuat amb decisió en la única presa de la seua titularitat, mentre que l’Executiu central, responsable de més de 30 preses a la Comunitat Valenciana, “no ha posat en marxa cap actuació per protegir els valencians”. Ha exigit “actuacions definitives” i no merament parches, per garantir la seguretat de totes les infraestructures hidràuliques.