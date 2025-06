Operació conjunta a Xàtiva: desarticulat un grup dedicat a la venda d’empadronaments il·legals

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, en una operació conjunta, han desmantellat un grup delictiu integrat per tres dones, detingudes per presumptament afavorir l’estada irregular d’estrangers mitjançant la venda d’empadronaments a la ciutat de Xàtiva.

A canvi de 350 euros per cada empadronament, el grup hauria inscrit de manera fraudulenta prop de 250 persones, obtenint així un benefici il·lícit pròxim als 135.000 euros.

Domicilis insalubres i sense condicions d’habitabilitat

Les detingudes utilitzaven habitatges de la seua propietat, molts dels quals no reunien les condicions mínimes d’habitabilitat, ja que mancaven de llum, aigua i, en alguns casos, fins i tot de finestres. Les persones empadronades no residien realment en aquests domicilis, que eren utilitzats exclusivament per a aparentar una residència legal.

La investigació es va iniciar el maig de 2024, arran de moviments sospitosos en els registres del padró municipal. Els agents van descobrir que una de les principals implicades havia comprat diversos immobles en municipis de la comarca de la Costera, inscrivint-hi persones estrangeres sense autorització de residència.

Quatre registres i 26.000 euros en efectiu

El 5 de juny, es van efectuar quatre registres simultanis a Xàtiva i en una altra localitat pròxima. Com a resultat, es van intervenir:

26.000 euros en efectiu

Abundant documentació relacionada amb els fets

Una furgoneta, presumptament adquirida amb els beneficis de l’activitat il·lícita

Les propietats investigades figuraven a nom dels néts d’una de les detingudes, mentre que ella en conservava l’usufructe, amb l’objectiu d’evitar responsabilitats fiscals.

Delictes atribuïts

Les detingudes estan acusades de cometre presumptament els delictes següents:

Contra els drets dels ciutadans estrangers

Blanqueig de capitals

Falsedat documental

Frau a la Seguretat Social

Les diligències han estat remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Xàtiva.