Agricultura impulsa el relleu generacional al camp valencià amb ajudes per a la incorporació de joves i nous agricultors

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha anunciat noves ajudes econòmiques dirigides a fomentar el relleu generacional en l’agricultura i la ramaderia de la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes, incloses en el Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, estan orientades tant a joves d’entre 18 i 40 anys, com a nous agricultors de fins a 56 anys.

Els joves agricultors podran rebre fins a 80.000 euros, mentre que els nous agricultors entre 41 i 56 anys podran accedir a ajudes de fins a 70.000 euros, segons determinats criteris com la ubicació, el tipus de producció o la sostenibilitat de l’activitat.

Les subvencions es configuren com una prima única per a persones que s’incorporen per primera vegada com a titulars d’una explotació agrària. Per accedir-hi, s’haurà de presentar un projecte empresarial viable, que garantisca una activitat continuada durant almenys 5 anys.

El conseller Miguel Barrachina ha destacat que “aquestes ajudes són essencials per assegurar el futur del sector agrícola valencià i revitalitzar el medi rural”, afegint que també s’inclouen primes específiques per a dones i possibilitat de titularitat compartida per promoure la corresponsabilitat al camp.

La finançació prové del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Generalitat Valenciana.

Per a més informació, es pot consultar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).