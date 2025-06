AVA-ASAJA critica l’exclusió dels sectors agraris afectats en l’audiència sobre l’acord UE-Mercosur

L’associació denuncia que es silencien les veus dels agricultors i ramaders europeus més perjudicats

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha expressat el seu rebuig a la no inclusió dels sectors agraris més afectats per l’acord que la Unió Europea vol signar amb els països de Mercosur en l’audiència pública celebrada este dimarts per la Comissió de Comerç Internacional (INTA) del Parlament Europeu.

Segons ha denunciat AVA-ASAJA, presidida per Cristóbal Aguado, durant la sessió s’ha donat veu a interessos orientats a l’exportació agroalimentària i a certs actors de la societat civil, mentre que els productors europeus de sucre, carn de boví, aus, blat de moro, ous o etanol han tornat a ser ignorats, malgrat ser els més directament perjudicats per este acord comercial.

Una audiència parcial i esbiaixada

Per al sector agrari, este enfocament representa una distorsió intencionada de la realitat, que evita visibilitzar les conseqüències negatives que patiran les comunitats agrícoles europees:

“Esta exclusió no és casual. Reflectix una tendència preocupant: la reticència deliberada a enfrontar-se a les veritats incòmodes del pacte amb Mercosur”.

Cristóbal Aguado ha advertit que:

“Sembla que la Unió Europea ha oblidat les mobilitzacions històriques del sector agrari en 2024. Si Brussel·les continua per este camí, no descartem tornar a eixir al carrer per a defensar un futur digne per a agricultors i ramaders”.

Condicions desiguals i falta de garanties

AVA-ASAJA se suma així a les crítiques del COPA-COGECA, la gran entitat que representa les organitzacions agràries i cooperatives de la UE, que també ha denunciat que el debat d’este dimarts ha estat una oportunitat perduda.

Segons COPA-COGECA, l’acord actual obligaria els productors europeus a competir amb importacions elaborades amb estàndards sanitaris, ambientals i socials molt inferiors, sense garanties de reciprocitat:

“Es confon als consumidors fent-los creure que els productes importats compleixen les mateixes normes estrictes que els europeus, quan això no és cert”.

A més, alerten que les disposicions sobre sostenibilitat del text són “vagues i inaplicables”, i que el fons de compensació proposat per la Comissió no pot substituir mecanismes de salvaguarda sòlids i jurídicament vinculants. Les concessions comercials suposarien “una amenaça existencial” per als sectors agrícoles més sensibles.

Crida a un debat just i equilibrat

Finalment, tant AVA-ASAJA com COPA-COGECA reclamen que la UE no pot ignorar la importància estratègica de l’agricultura, especialment en contextos de crisi, i insten el Parlament Europeu a garantir que:

“Si es vol un debat realment obert i seriós, s’han d’escoltar totes les veus, especialment les dels més afectats. La sostenibilitat, la seguretat alimentària i la competència lleial estan en joc”.