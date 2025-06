Carlos Mazón presidix la Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presidit este dimarts una nova sessió de la Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana

Han participat representants del govern autonòmic, de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i dels sindicats UGT-PV i CCOO-PV

Durant la reunió, s’ha tractat, entre altres qüestions, la necessitat urgent que el Govern d’Espanya aprove un Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) extraordinari, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat financera de la Comunitat Valenciana i sostenir serveis públics essencials.

A la trobada també han assistit la vicepresidenta primera i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, i la consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino.

Per part dels agents socials, han participat el president de la CEV, Salvador Navarro, la secretària general de CCOO-PV, Ana García, i el secretari general d’UGT-PV, Tino Calero.

Aquesta trobada forma part del compromís del Consell amb el diàleg social permanent com a eina per a construir acords en matèria econòmica, laboral i social per al conjunt de la societat valenciana.