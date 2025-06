Detingut a Algemesí un home de 34 anys com a presumpte autor de l’assassinat de la dona i el fill de tres anys

Agents de la Policia Nacional i de la Policia Local d’Algemesí han detingut este matí un home de 34 anys com a presumpte autor del doble homicidi de la seua dona i del seu fill, de tres anys d’edat.

Els fets han ocorregut al voltant de les sis del matí i el cas està sent investigat com a possible episodi de violència de gènere per part de la Delegació del Govern.

L’Ajuntament d’Algemesí ha mostrat la seua consternació i ha convocat un minut de silenci per a dijous 26 de juny, a les portes del consistori, com a mostra de rebuig i solidaritat amb les víctimes.