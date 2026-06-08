València tindrà un nou Gulliver amb una gran escultura de 8 metres al Jardí del Túria

València ampliarà un dels seus espais infantils més emblemàtics amb la construcció del nou parc temàtic El Lil·liput de Gulliver, situat als trams 4 i 5 del Jardí del Túria, entre el Pont de les Arts i el Pont de les Glòries Valencianes.
L’alcaldessa María José Catalá ha presentat este projecte que donarà continuïtat a l’univers del Gulliver i convertirà la zona nord del jardí en un nou punt de referència per al joc familiar.
La principal novetat serà una gran escultura de Gulliver assegut de 8,3 metres d’altura, que es podrà recórrer per l’exterior i l’interior, amb túnels, passarel·les i tobogans integrats.
El parc ocuparà 6.700 metres quadrats, amb 2.300 m² de zona de jocs, i inclourà elements inspirats en els viatges de Jonathan Swift, com llibres gegants, torres i muralles.
Segons l’Ajuntament, el projecte conservarà tot l’arbratge existent i reforçarà el caràcter familiar del Jardí del Túria sense alterar l’entorn natural.
L’actuació naix de l’acord entre l’Ajuntament de València i la Fundació de l’Institut Valencià d’Oncologia, que assumirà la construcció del parc.
El nou Gulliver II comptarà amb aforament per a 250 persones, estarà il·luminat i tancat durant la nit. Les obres podrien executar-se en un termini aproximat de sis mesos una vegada finalitzat el projecte.