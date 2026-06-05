València engalana el centre històric per a celebrar els 700 anys del Corpus Christi

València ja es prepara per a viure una edició històrica del Corpus Christi.
La ciutat commemora enguany els 700 anys d’esta tradició amb una decoració floral especial als carrers del centre històric i amb un gran tapís commemoratiu instal·lat a la façana de la Basílica de la Mare de Déu.
Prop de cinquanta cobertors florals ornamenten des d’esta setmana els principals carrers per on discorrerà la Processó General, transformant el cor de la ciutat per a una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu valencià.
La regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha destacat que esta efemèride mereix una celebració especial a l’altura d’una festa que forma part de la identitat de València des de fa set segles.
La commemoració inclou també un tapís floral dedicat als 700 anys del Corpus. L’obra incorpora alguns dels símbols més representatius de la festivitat, com la Moma, els Cirialots, el Sant Calze i diferents elements patrimonials de la ciutat com les Torres dels Serrans i el Micalet.
Per a la seua elaboració s’han utilitzat prop de 180 quilos de flors i materials vegetals, entre els quals destaquen pètals de rosa, clavell, espígol, camamil·la, hibisc o gira-sol.
Des de l’Ajuntament destaquen que esta celebració és també un reconeixement a totes les persones i entitats que han contribuït durant generacions a mantindre viva una de les tradicions religioses i culturals més importants de la ciutat.
València lluïx estos dies una imatge especial per commemorar els 700 anys del Corpus Christi, una celebració que continua formant part de l’essència, la història i el patrimoni de la ciutat.
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