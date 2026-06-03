València amplia la xarxa de refugis climàtics i reforça la protecció davant les altes temperatures

L’Ajuntament de València ha activat la seua xarxa de refugis climàtics davant l’arribada de les altes temperatures
Amb l’objectiu d’oferir espais segurs i accessibles a la ciutadania durant els episodis de calor extrema.
La ciutat comptarà este estiu amb un total de 39 refugis climàtics, distribuïts pels diferents barris i pedanies, més del doble dels existents fins ara, garantint almenys un espai d’estes característiques en cada districte.
Entre els equipaments habilitats es troben les Oficines de l’Energia, l’Observatori del Canvi Climàtic, centres municipals de persones majors, biblioteques, centres culturals, museus i el Palau de Congressos, entre altres instal·lacions públiques.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que esta ampliació respon a la necessitat de preparar la ciutat davant un estiu marcat per les elevades temperatures, i ha remarcat que estos espais ajuden a previndre colps de calor i protegir especialment les persones més vulnerables.
Els refugis climàtics oferixen ombra, climatització, zones de descans i accés a aigua potable, convertint-se en punts de suport fonamentals per al benestar de la població durant els mesos més calorosos de l’any.
A més, l’Ajuntament aprofitarà estos espais per promoure accions de sensibilització ambiental, amb el repartiment de palmitos elaborats amb materials reciclats en les instal·lacions gestionades per València Sostenible.
València reforça este estiu la seua estratègia d’adaptació al canvi climàtic amb una xarxa de 39 refugis climàtics distribuïts per tota la ciutat per protegir la ciutadania davant les onades de calor.