El Festival Spanish Brass d’Alzira arriba a la seua 24a edició amb set grans concerts

Alzira continua apostant pels formats musicals en la programació cultural de l’estiu.

A les iniciatives Música al Claustre, Mostra de Jazz al Carrer i RiberALZ, se suma un any mes el Festival Spanish Brass, que arriba a la 24a edició.

Tot començà al 2001, quan els Spanish participaren, precisament, a Música al Claustre i quedaren fascinats per la sonoritat de la Casa de la Cultura, que acull la majoria dels set concerts que conformen la programació del 2025.

Tot i que la majoria de concerts se celebren a les deu i quart de la nit, el festival compta amb dos cites per la vesprada, dimecres 2 i divendres 4 de juliol a les 19:15h.

Com a referent no només a la comarca sinó també fora del territori, el Festival Spanish Brass es caracteritza per la innovació en el seu repertori i la col·laboració de grans artistes internacionals.

A més, el Festival Spanish Brass compta amb un vessant pedagògica, impartint classes de perfeccionament a més de 70 alumnes al llarg de la setmana.

Des del quintet de metalls, han volgut posar en valor la figura d’Arnau Bataller, que rebrà enguany el reconeixement del festival per la seua trajectòria.

El Festival Spanish Brass 2025 tancarà el dissabte 5 de juliol al Gran Teatre d’Alzira amb l’actuació de la banda de la Societat Musical d’Alzira, baix la direcció de Teo Aparicio-Barberán i la participació de set professionals dels metalls.