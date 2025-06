LA UNIÓ proposa obligar l’etiquetatge de l’origen de l’arròs per a protegir el sector arrosser valencià

LA UNIÓ proposa una moció als Ajuntaments de zones arrosseres perquè insten l’obligació d’etiquetatge de l’origen de l’arròs

L’arròs ha quedat fora de l’obligatorietat europea d’indicar l’origen, fet que representa una anomalia injustificable tenint en compte el pes econòmic i estratègic d’aquest cultiu

La Unió Llauradora ha enviat una proposta de moció als ajuntaments situats en zones arrosseres de la Comunitat Valenciana perquè insten el Ministeri d’Agricultura a demanar a la Comissió Europea la modificació del Reglament (UE) 1169/2011, amb l’objectiu que es faça obligatori l’etiquetatge clar i destacat de l’origen de l’arròs, independentment del lloc d’envasament.

El sector arrosser valencià és no sols una activitat econòmica essencial per a moltes famílies, sinó també un pilar fonamental en la conservació del patrimoni ambiental, especialment en espais com el Parc Natural de l’Albufera i la Marjal Pego-Oliva.

Actualment, l’arròs ha quedat fora de l’obligatorietat europea d’indicar l’origen, una anomalia injustificable tenint en compte la importància econòmica i estratègica d’aquest cultiu. Això provoca una competència deslleial amb les importacions massives, moltes vegades procedents de països que no compleixen els estàndards europeus en matèria ambiental, social i sanitària.

LA UNIÓ ha denunciat grans entrades d’arròs importat pel port de València que empreses locals envasen i distribueixen sense indicar el seu origen real, fent ús d’imatges i referències valencianes que poden confondre el consumidor.

Els principals problemes identificats són:

Competència deslleial per als productors valencians, que es veuen obligats a vendre per sota dels costos.

per als productors valencians, que es veuen obligats a vendre per sota dels costos. Engany al consumidor, que pot pensar que adquireix arròs local quan en realitat és importat.

La moció reclama també que els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats recolzen aquesta iniciativa legislativa per exigir a la Unió Europea la inclusió de l’arròs entre els productes amb obligació d’indicar l’origen en l’etiquetatge.

Segons LA UNIÓ, aquesta mesura és clau per a garantir la transparència informativa, fomentar el consum responsable i de proximitat, i recolzar un sector agrícola fonamental per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la Comunitat Valenciana.