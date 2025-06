Més ajudes per digitalització de l’aigua en municipis menors de 20.000 habitants

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha ampliat en 3.521.385,75 euros les ajudes destinades a la digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis de menys de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana, elevant la inversió total per a enguany fins als 7,3 milions d’euros.

Esta ampliació, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), permet que 18 municipis més s’incorporen com a beneficiaris, amb la qual cosa ja són 32 les localitats que reben suport per a millorar la seua gestió hídrica.

L’objectiu d’estes ajudes és millorar l’eficiència i la qualitat dels sistemes d’abastiment d’aigua en l’àmbit local, especialment en els municipis xicotets, que sovint no compten amb els recursos suficients per a afrontar este tipus d’inversions estratègiques.

A través d’esta línia de subvencions, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència mitjançant els fons europeus NextGenerationEU, es promou la reparació i optimització d’infraestructures com ara captacions, dipòsits, xarxes de distribució i plantes de potabilització, així com la implantació de sistemes digitals per a controlar i reduir les pèrdues d’aigua.

Per províncies, els 18 nous municipis beneficiaris es distribueixen de la següent manera:

3 a la província d’Alacant

6 a la de Castelló

9 a la de València

Amb esta actuació, la Conselleria reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la resiliència hídrica dels municipis valencians, apostant per una gestió moderna, eficient i adaptada als reptes actuals i futurs del canvi climàtic.