Alzira participa en la trobada Innpulso Emprén 2025 amb l’startup Aquasolve

L’esdeveniment reunix empreses innovadores de 42 ciutats de tot l’Estat

La ciutat d’Alzira ha estat present en la VIII edició d’Innpulso Emprén, celebrada el 25 de juny a Gijón, de la mà de l’startup local AQUASOLV.

Una iniciativa emprenedora jove que aposta per un consum d’aigua més responsable i sostenible.

L’esdeveniment, organitzat per la Xarxa Innpulso amb el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, ha reunit 42 ciutats espanyoles amb l’objectiu de fomentar la innovació des de l’àmbit municipal i afavorir l’intercanvi d’experiències entre administracions, empreses emergents i pimes innovadores.

AQUASOLVE, fundada pels germans Alejandro i Salva Gregori, ha presentat la seua proposta: el pitxer Awake, un sistema ecològic, econòmic i lliure de tòxics que transforma l’aigua potable de l’aixeta en aigua alcalina i mineralitzada, reduint així el consum d’aigua embotellada i la generació de residus plàstics.

La delegació alzirenya ha estat acompanyada per Carmen Herrero, cap del Servei de Desenvolupament Econòmic, Treball i Comerç de l’Ajuntament d’Alzira, qui ha destacat la importància de participar en trobades com aquesta:

«És un aparador immillorable per visibilitzar el talent innovador local i crear sinergies amb altres municipis i agents clau de l’ecosistema emprenedor».

L’edició d’enguany ha donat protagonisme a projectes que aborden reptes reals, com ara la transició energètica, la digitalització, l’economia circular, la inclusió social, la mobilitat sostenible o la lluita contra la despoblació. Els projectes participants han sigut seleccionats pel seu alt valor innovador i potencial de creixement.

Amb la seua participació en Innpulso Emprén, Alzira reafirma el seu compromís amb la innovació i el suport a l’emprenedoria local com a motors de desenvolupament sostenible i generació d’oportunitats.