INCLIVA i FUVAMA renoven la seua col·laboració per aprofundir en els beneficis saludables dels cítrics

L’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA i la Fundació Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana (FUVAMA) han signat un nou conveni per donar continuïtat al projecte pioner ‘Anàlisi nutrigenòmic de dietes suplementades amb cítrics’

Investigació dels efectes beneficiosos de les taronges i les mandarines sobre la salut mitjançant la seua interacció amb el genoma humà.

En la primera fase, el projecte va demostrar que una dieta rica en cítrics pot modificar l’expressió genètica en diferents òrgans, mitjançant rutes moleculars específiques, aportant dades prometedores sobre el seu potencial saludable.

Amb la renovació de l’acord, s’inicia ara una segona etapa experimental, centrada en:

• L’anàlisi bioinformàtic exhaustiu de les dades generades

• L’ús d’eines d’Intel·ligència Artificial i machine learning

• L’avaluació del proteoma per relacionar canvis genètics amb alteracions funcionals en proteïnes específiques

• L’estudi de la composició dels aliments mitjançant espectrometria de masses per identificar diferències entre dietes amb taronja o mandarina

Segons el doctor Arturo López Castel, responsable del projecte, aquesta nova fase “permetrà correlacionar la informació genètica i proteica per comprendre millor els efectes funcionals reals dels cítrics sobre la salut”.

El projecte compta amb finançament de la Conselleria d’Agricultura, destinat a serveis especialitzats, programari, fungible i equipament per desenvolupar l’estudi.

Aquesta col·laboració entre el sector agrari i sanitari representa una aposta decidida per posar en valor els productes agrícoles valencians com a eina per a la salut i la investigació científica.