La fira gastronòmica Tasta El Mareny inicia este divendres la seua desena edició

El Mareny de Barraquetes dona el tret d’eixida este divendres 27 de juny a la 10a edició de la Fira Tasta el Mareny.

Esta cita ineludible del calendari estival riberenc s’allargarà fins al diumenge 29 de juny, convertint el poble costaner en un vibrant espai de fusió de gastronomia, música en directe, cultura local i activitats per a totes les edats.

Esta edició, especial per celebrar el seu desé aniversari, posarà un especial protagonisme en el meló d’Alger, fruit emblemàtic de l’horta local i símbol del sabor de l’estiu a la Ribera Baixa.

En la programació destaca l’actuació de l’humorista Óscar Tramoyeres, que inaugurarà la fira després de l’actuació de Four Moons. Dissabte 28, la jornada estarà marcada per la màgia de Darío Hueta, el talent del Dúo Ladies Tributo Show i una altra nit de ball i entreteniment amb karaoke i música.

Diumenge 29 de juny, el dia començarà amb l’animació de la xaranga Ara ja no l’Amollem i els més menuts seran els protagonistes de l’activitat gastronòmica Gastroxef. A migdia, l’ambient estarà amenitzat per l’actuació de Borja i Quique, i la clausura oficial de la fira arribarà per la vesprada amb l’entranyable Burra de Sueca.

Totes les activitats seran gratuïtes i obertes al públic, revalidant el caràcter popular i de trobada de la fira.