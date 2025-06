Sueca impulsa el seu primer Pla Municipal LGTBI+ per a promoure la igualtat i la diversitat

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Igualtat, ha iniciat l’elaboració del seu primer Pla Municipal LGTBI+

Una iniciativa pionera al municipi que té com a objectiu garantir la igualtat real i efectiva, la visibilitat, la no-discriminació i la convivència plena de les persones LGTBI+.

Aquest pla estratègic naix amb la voluntat de fer de Sueca un municipi referent en igualtat i diversitat, i per això es planteja com un procés participatiu, que arreplegue les veus i experiències tant de la ciutadania com de les entitats que treballen per la defensa dels drets LGTBI+.

“Amb este Pla volem assentar les bases d’una actuació municipal valenta i compromesa amb els drets del col·lectiu. No podem mirar cap a un altre costat, cal escoltar, acompanyar i protegir”, ha explicat la regidora d’Igualtat, Roser Viñoles, qui ha destacat també que “el Pla ha de construir-se amb les veus del territori, especialment les del col·lectiu”.

Com a primera fase, s’ha iniciat un diagnòstic participatiu per arreplegar informació, detectar necessitats i definir les línies d’acció del futur Pla. La ciutadania pot col·laborar mitjançant una enquesta accessible a través d’un codi QR present en la cartelleria ubicada en espais públics com la Tourist Info del Mercat Central, el Centre d’Educació de Persones Adultes (EPA), el Casal Jove, la Biblioteca Municipal, el Centre Integral de Persones Majors (CIM) i també a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.

El Pla abordarà de manera transversal àmbits com l’educació, la salut, la cultura, l’esport, l’atenció social i la sensibilització pública, amb l’objectiu de generar una ciutat on totes les persones puguen viure amb llibertat, respecte i orgull de ser qui són i estimar a qui estimen.

“Açò és només l’inici, però tenim un objectiu clar: fer de Sueca un lloc segur, inclusiu i lliure de discriminacions”, ha conclòs Viñoles.