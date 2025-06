Alzira commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ amb la lectura del manifest institucional

Alzira s’adhereix a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, que se celebra cada 28 de juny des de 1970.

La Plaça del Carbó ha acollit la lectura del manifest institucional, a les portes del consistori.

La corporació municipal ha assenyalat la importància de garantir els drets i les llibertats de totes les persones i ha posat el focus en el paper fonamental de les associacions LGTBI en l’àmbit local com a agents de transformació social.

El 2025 és un any significatiu perquè es compleix el 20é aniversari de l’aprovació de la llei que va permetre el matrimoni igualitari i l’adopció conjunta per parelles del mateix sexe en l’Estat Espanyol. No obstant, encara existixen situacions de desigualtat, violència i rebuig cap a les persones LGTBI.

El manifest destacava el context internacional de retrocessos en matèria de drets humans que afecten directament el col·lectiu LGTBI, amb discursos d’odi i persecució institucional en alguns països.

Així, l’Ajuntament d’Alzira se suma a la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en què se subratlla la importància de l’educació, la sensibilització i el diàleg com a eines clau per garantir la dignitat i la llibertat de totes les persones.