El Club de Gimnàstica Rítmica La Murta Ciutat d´Alzira aconseguix 5 medalles en el Gran Premium Platja d´Aro 2025

La rítmica d’Alzira brilla en un dels tornejos internacionals més prestigiosos amb dos medalles d’or, dos de plata i una de bronze

Les esportistes del club alzireny destaquen en un campionat que reunix gimnastes de tot el món i se situen en el Top10 de les seues respectives categories



El Club de Gimnàstica Rítmica CGR La Murta Ciutat d´Alzira aconseguix cinc medalles en el Gran Premium Platja d’Aro 2025, un dels tornejos internacionals més rellevants del panorama gimnàstic, celebrat del 24 al 28 de juny a Girona.

Les gimnastes Aitana, Nora, Lua, Carla, Leyre, Amelia, Erianny, Allende i Joana van brillar sobre el tapís i van defensar formidables actuacions en les seues modalitats, situant-se totes elles en el top10 i aconseguint podi cinc gimnastes. En concret, el CGR La Murta es va alçar amb dos medalles d’or, dos de plata i una de bronze.

Un èxit històric per al club que certifica la gran feina realitzada en la passada temporada i que augura futurs triomfs en la pròxima, que començarà el mes d’octubre.

Aquest prestigiós esdeveniment internacional reunix gimnastes de totes les edats i nivells de diferents països, consolidant-se com un espai per a l’excel·lència esportiva i l’intercanvi cultural. El torneig ha comptat amb la presència destacada de gimnastes olímpiques i equips nacionals, representant una oportunitat única per a les esportistes del club alzireny de compartir espai amb algunes de les figures més rellevants a nivell internacional.