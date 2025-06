LA UNIÓ llança una web per a assessorar joves que volen incorporar-se al camp

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha llançat una nova eina digital per a ajudar als joves que volen començar en l’agricultura o la ramaderia.

Es tracta d’una pàgina web específica —ayudasjovenesagricultores.es— que ofereix informació clara i assessorament personalitzat sobre el procés d’incorporació al sector.

La iniciativa arriba en un moment clau. Des de l’any 2021 no s’havien convocat ajudes per a la primera instal·lació de joves al camp valencià, fet que havia frenat moltes vocacions. Ara, amb les noves bases aprovades per la Conselleria dins el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, s’obri una nova oportunitat per garantir un relleu generacional al camp.

Les ajudes poden arribar fins als 80.000 euros per a menors de 41 anys i fins a 70.000 per a nous agricultors de fins a 56 anys. Els imports varien segons criteris com ara la ubicació en zones amb dificultats, si es tracta d’una dona titular, la incorporació a la ramaderia o la inversió en innovació i sostenibilitat.

LA UNIÓ actuarà com a entitat assessora i formadora reconeguda, podent emetre certificats obligatoris i oferir la formació necessària per justificar les 150 hores requerides. Segons el seu secretari general, Carles Peris, cada jove que s’incorpora és “un baló d’oxigen” per combatre l’envelliment del sector i evitar l’abandonament de terres.

Una aposta clara pel futur del camp valencià.