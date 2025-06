L’Arxiu Municipal rep noves donacions de documentació de gran valor històric i patrimonial

Després de les recents donacions realitzades fa uns dies per diferents ciutadans del municipi, esta setmana, l’Arxiu Municipal ha tornat a rebre documentació de gran valor patrimonial i històric donada

En esta ocasió, pel veí de Sueca, James Granell Ventura, pertanyent al seu avi, Juan Francisco Granell Sendra, i al seu pare, Juan Granell Vercher.

«Des de l’Arxiu Municipal, s’agraïxen estes aportacions perquè representen documentació que enriquix el fons municipal, complementa moltes àrees vitals d’eixe temps i també perquè són una font primordial per a recuperar i construir la història de la nostra ciutat», ha assenyalat el regidor responsable de l’Arxiu Municipal i Patrimoni, Sergi Tomás.

Pel que respecta a Juan Francisco Granell Sendra, va ser un republicà que, en finalitzar la Guerra Civil, va acabar refugiant-se a França, on es va integrar en la vida quotidiana del govern de la II República en l’exili. Entre la documentació que es conserva, es troba la “Proclamació de la II República en 1930”, emmarcada a color, amb les firmes dels polítics que formarien el lideratge republicà (1931–1939) i els principis i valors d’eixa etapa.

També s’inclouen articles de ministres republicans en l’exili, com Just o Varela, i les seues vivències narrades sobre Espanya i la política fins a 1969. A més, trobem premsa francesa com France-Soir, Le Monde, Le Figaro o Libération, amb esdeveniments històrics com l’assassinat de Bob Kennedy i el Che Guevara, la Guerra del Vietnam, l’arribada a la Lluna, el Maig del 68, entre molts altres. També hi ha premsa espanyola, valenciana i catalana d’esquerres de la transició democràtica.

«Finalment, s’aporta la correspondència entre pare i fill, on s’aprecia la preocupació paterna i la recomanació de viure i treballar a França. Este nexe completa la unitat vital de dos generacions de suecans», ha afegit Tomás.

La segona part de la donació correspon a la documentació de Juan Granell Vercher, qui va marxar a París i va contactar amb la societat emigrada i exiliada. Es va integrar en el Cercle Obrer Espanyol, on es conserven pòsters d’actuacions d’Amancio Prada, Paco Ibáñez i lectures de Lorca. Ja a Espanya, va opositar a funcionari de l’Ajuntament de Sueca i va arribar a ser cap de la Policia Local. D’esta etapa es conserva documentació familiar i narracions personals sobre la seua etapa militar.