Barrachina alerta de possibles conseqüències per al camp valencià arran del conflicte diplomàtic amb els EEUU

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha expressat la seua “profunda preocupació” per les possibles conseqüències que podria tindre, segons ha afirmat, l’actual enfrontament diplomàtic entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i països aliats com els Estats Units.

Barrachina ha advertit que les declaracions del cap de l’executiu espanyol podrien derivar en represàlies comercials per part del govern nord-americà, com ara l’aplicació d’aranzels a determinats productes agroalimentaris. Segons ha recordat el conseller, la Comunitat Valenciana exporta anualment més de 366 milions d’euros en sucs, verdures, fruites o vins al mercat nord-americà.

“Els nord-americans podrien començar a decantar-se per productes d’altres països, i això suposaria un colp directe al nostre camp i als nostres agricultors”, ha afirmat.

En paraules del mateix Barrachina, aquestes tensions internacionals responen a una estratègia de distracció impulsada pel president Sánchez, a qui ha retret “una actitud arrogant” i un intent de desviar l’atenció de qüestions que afecten el seu entorn personal i polític.

A més, el conseller ha assenyalat que aquest nou front se suma, al seu entendre, a altres greuges que arrossega la Comunitat Valenciana, com ara la manca d’una finançació justa, la no disponibilitat del fons de liquiditat autonòmic, les restriccions al transvasament Tajo-Segura o la prohibició de certs tractaments fitosanitaris per motius ideològics.

Davant aquesta situació, ha instat el Govern central a “deixar arrere actituds que danyen la imatge d’Espanya i posen en risc sectors clau per a l’economia valenciana”, i ha reclamat “estabilitat i responsabilitat” per garantir la continuïtat de les exportacions i la protecció dels interessos del camp valencià.