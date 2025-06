Benifaió homenatja els seus clubs i esportistes més destacats en la Gala de l’Esport 2025

El passat divendres, Benifaió es va vestir de gala per a celebrar la desena edició de la Gala de l’Esport

Un emotiu acte amb el qual el municipi ha volgut reconéixer la trajectòria, l’esforç i els èxits dels seus esportistes i entitats esportives durant la temporada 2024-2025.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Benifaió i el Consell Municipal d’Esports, va tindre lloc al Centre Cultural Enric Valor i va comptar amb una gran afluència de públic. La gala s’inicià amb un vídeo resum de les activitats esportives que es practiquen al municipi, i cada lliurament de premi va anar acompanyada d’un vídeo d’agraïment dels guardonats.

En els seus discursos, tant l’alcaldessa Marta Ortiz com la regidora d’Esports Bibiana Piles destacaren el valor d’aquests guardons per a posar en relleu la dedicació, la constància i el compromís dels esportistes locals.

Un dels moments més emocionants de la nit va ser la distinció especial als jugadors del C.D. Benifaió del període 1971-1978, que van pujar a l’escenari per rebre l’homenatge als èxits assolits en aquells anys gloriosos per al futbol local.

Guardonats de la Gala de l’Esport Benifaió 2025

Millor Entitat Esportiva : Triesport Roquette Benifaió

: Triesport Roquette Benifaió Millor Tècnic Masculí : Marcel Villalba Cortés

: Marcel Villalba Cortés Millor Tècnica Femenina : Gemma Beltrán Cervera

: Gemma Beltrán Cervera Millor Esportista Promesa Masculí : David Moreno Rovira

: David Moreno Rovira Millor Esportista Promesa Femenina : Andrea Martínez Terrés

: Andrea Martínez Terrés Millor Equip Promesa Masculí : Cadet B del C.D. Benifaió

: Cadet B del C.D. Benifaió Millor Equip Promesa Femení : Cadet Femení del C.B.M. Benifaió

: Cadet Femení del C.B.M. Benifaió Millor Esportista Masculí : Ramón Reyes Sánchez

: Ramón Reyes Sánchez Millor Esportista Femenina : Claudia Vila Martínez

: Claudia Vila Martínez Millor Equip Masculí : Alvinox C.B.M. Benifaió

: Alvinox C.B.M. Benifaió Millor Equip Femení : Conjunt Sènior Absolut del Club Gimnàstica Benifaió

: Conjunt Sènior Absolut del Club Gimnàstica Benifaió Millor Esportista amb Diversitat Funcional : Miguel García Gomar

: Miguel García Gomar Reconeixement Especial (Colombicultura) : Vicente Rovira Montero “Tello”

: Vicente Rovira Montero “Tello” Reconeixement de l’Esport a la Història: C.D. Benifaió (1971-1978)

L’Ajuntament de Benifaió reafirma amb aquest acte la seua aposta per l’esport com a eina de cohesió social, educació en valors i promoció de la vida saludable, i agraeix la tasca de totes les persones i entitats que ho fan possible dia a dia.