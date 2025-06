Carlos Mazón presenta el Pla Endavant per a la recontrucció econòmica i social.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat que el Pla Endavant compta amb 339 mesures i 12 objectius estructurals amb l’objectiu “d’accelerar la reconstrucció, planificar infraestructures estratègiques i reforçar al nostre territori davant emergències”.

Així ho ha assenyalat en la presentació d’esta iniciativa que està dissenyada en quatre accions principals en les àrees d’infraestructures, prevenció, protecció i gestió de les emergències per a transformar la Comunitat Valenciana amb la finalitat que “estiga més preparada davant possibles catàstrofes naturals”.

Durant la seua intervenció, Mazón ha avançat una sèrie de propostes com la creació d’una empresa pública mixta, participada per la Generalitat i l’Estat, “per a impulsar l’execució d’aquelles infraestructures hidràuliques necessàries per a la recuperació de la nostra terra”.

En esta línia, plantejarà al Govern d’Espanya la creació d’una Agència Estatal de l’Aigua amb seu en la Comunitat Valenciana.

Així mateix, ha advocat per afavorir la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de sòl i construcció de vivendes, mitjançant la constitució d’empreses mixtes participades per l’Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA) i el sector privat.

Igualment, el cap del Consell també ha apostat per la formació d’una Comissió Parlamentària en Les Corts per al seguiment i control del Pla Endavant.