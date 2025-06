El Mareny celebra els 10 anys de la fira Tasta el Mareny amb gastronomia, tradició i molta participació

El Mareny de Barraquetes ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la desena edició de la Fira Tasta el Mareny.

Una trobada que ha convertit els carrers del poble en un aparador de sabors, tradicions i diversió per a grans i menuts, i que ha unit tot el poble en un cap de setmana ple d’orgull i festa compartida.

Coincidint amb el desè aniversari de la fira, enguany s’ha volgut donar un protagonisme especial al meló d’Alger, tot un clàssic de l’estiu al Mareny i producte representatiu de la seua horta.

La inauguració de la Fira va comptar amb la presència de representants institucionals, que van voler donar suport a iniciatives com Tasta el Mareny, que posen en valor el producte local i dinamitzen la vida cultural i econòmica del municipi.

La fira ha reunit una gran varietat de paradetes i propostes per a tots els gustos: des de productes exòtics, fins a la gastronomia més tradicional com els embotits, passant per fusió de sabors d’altres cultures i dolços tan populars com el xocolate

Els visitants tampoc han faltat a la cita. Molts repeteixen any rere any, atrets pel bon ambient, la varietat d’oferta i l’encant d’una fira que ja s’ha convertit en tradició.

Amb deu edicions a l’esquena, Tasta el Mareny s’ha consolidat com una fira amb personalitat pròpia, diferent de la resta i amb un encant especial. I tot i que aquesta edició ja és història, l’esperit del Mareny i la il·lusió dels marenyers ja fan pensar en la pròxima