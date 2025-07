Arranca la formació del Pla València + Segura per capacitar la ciutadania davant les emergències

El Pla de formació València + Segura comença a ser una realitat.

Arranca el curs pilot per a equips directius i professorat de centres educatius, que es formen en habilitats i coneixements clau per a fer front a una emergència.

És la primera de les sessions formatives que l’Ajuntament ha programat per a arribar a tots els sectors de la societat.

La redacció d’esta eina emana de les conclusions que va elaborar la Comissió per a la Recuperació de les zones afectades per la DANA, en què es recomanava formar la població i capacitar-la en habilitats per a fer front a una emergència.

El Pla ha estat elaborat per personal expert de la Universitat de València a través de la Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i l’Entorn, una iniciativa conjunta de la Universitat i

El Pla s’articula al voltant de 10 objectius ben definits, que busquen formar la ciutadania, alhora que conscienciar i desenvolupar una cultura de la prevenció, l’autoprotecció i la corresponsabilitat.

Al voltant de 100 persones amb diferents perfils s’encarregaran de la formació. L’Ajuntament ha posat també en marxa una pàgina web amb tota la informació i la documentació disponible. La formació continuarà amb les federacions de veïns, persones majors i xiquets i xiquetes.

Així, el Pla arribarà a tots els centres educatius de la ciutat, centres de dia i centres de majors i, a més, està obert a tots els municipis de l’àrea metropolitana.

Dijious 3 de juliol es realitzarà la formació al professorat de la Universitat Popular. Després de la pausa estival, a partir de l’1 de setembre, es començarà amb les sessions formatives, amb prioritat per a les pedanies, i amb la instal·lació de carpes d’informació general a la població. Finalment, a partir del 15 de setembre es duran a terme les sessions presencials en centres de la Universitat Popular.