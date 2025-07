Catarroja impulsa ajudes per a recuperar material ortèsic i ortoprotèsic afectat per la DANA

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Benestar Social, ha posat en marxa una línia d’ajudes econòmiques destinades a persones físiques amb discapacitat que van resultar afectades per la DANA del passat 29 d’octubre.

L’objectiu de la convocatòria és compensar les pèrdues o danys irreparables en materials i productes essencials per a l’autonomia personal.

Les ajudes cobriran despeses derivades de la pèrdua o deteriorament de materials essencials per a l’autonomia personal, com material ortèsic i ortoprotèsic (pròtesis, ortesis, etc.); cadires de rodes i altres elements de transport accessible individual, com caminadors o bastons; dispositius de suport a la comunicació oral, com audiòfons, i productes destinats a facilitar la vida diària de les persones amb discapacitat.

Des del consistori anuncien també una altra línia d’ajudes de prop de 800.000 euros en este sentit.

Cada persona beneficiària podrà rebre fins a 1.000 euros, dins d’un pressupost total de 115.675 euros assignat a la convocatòria. L’Ajuntament informarà pròximament sobre els terminis i procediments per a sol·licitar aquestes ajudes a través dels seus canals oficials.