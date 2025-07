El Consell impulsa el cooperativisme i crea els Premis Agrovalor

El Consell ha aprovat una declaració institucional en suport al cooperativisme a la Comunitat Valenciana

Creació dels Premis Agrovalor, que guardonaran anualment l’excel·lència en producció agrícola

El Consell ha aprovat una declaració institucional en suport al cooperativisme a la Comunitat Valenciana i ha creat els Premis Agrovalor, que guardonaran anualment l’excel·lència en producció agrícola, ramadera, pesquera i acuícola, així com la gestió eficient de l’aigua i la promoció de productes agroalimentaris valencians.

La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha destacat el paper estratègic del sector agroalimentari en l’equilibri mediambiental i socioeconòmic del territori valencià, així com el compromís del Govern valencià amb la defensa i foment del cooperativisme, alineant-se amb l’Any Internacional de les Cooperatives 2025 proclamat per l’ONU.

A més, el Consell ha aprovat un Pla Estratègic per a la Inclusió i Visibilització del Poble Gitano 2025-2030, amb mesures en educació, ocupació, habitatge, salut i cultura per promoure la igualtat real i efectiva a la Comunitat Valenciana.

En l’àmbit educatiu, s’ha autoritzat la creació de dos nous col·legis públics a Oriola i Alacant amb 900 places, que contribuiran a millorar la planificació educativa a València i rodalies, i l’ampliació de la reparació de la depuradora d’Utiel afectada per la dana.

Finalment, s’ha aprovat el calendari laboral per a 2026 amb dotze dies festius retribuïts i inhàbils.