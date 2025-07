El Consorci de la Ribera coordina la campanya del tractament aeri contra la mosca negra

El Consorci de la Ribera, format per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa, desenvolupa conjuntament amb els municipis de La Ribera una campanya de tractaments aeris anuals per a reduir la presència de la mosca negra.



Aquests tractaments s’han realitzat el dimarts 1 de juliol de 2025.

És una actuació dins del servei de control de vectors (mosquit tigre, mosquit comú i mosca negra) que el Consorci porta a terme en 39 municipis adherits.



Els mosquits i la mosca negra no respecten termes municipals, per això un servei supramunicipal és fonamental per a controlar aquestes plagues.

El tractament aeri s’ha fet amb helicòpter en 14 punts de difícil accés del riu Xúquer, complementant així els tractaments terrestres.

Els punts afectats estan als municipis de: Sumacàrcer, Antella, Cotes, Gavarda, Alberic, Carcaixent, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera i Cullera.

La mosca negra cria en cursos d’aigua corrent, sent el riu Xúquer la zona d’aigua corrent més important de La Ribera.

El producte utilitzat és el Bacillus Thuringiensis, un producte biològic, no químic, que no afecta la qualitat de l’aigua ni la flora o fauna del riu.

Aquest producte té total seguretat ambiental i sanitària, i està autoritzat per les autoritats competents per al seu ús en el riu Xúquer.

El tractament aeri es realitza per la inaccessibilitat de la zona afectada.

Abans d’aquest, s’havien fet tractaments terrestres quan ha estat possible.

Inicialment, l’actuació estava prevista per al 25 de juny, però per motius tècnics amb l’helicòpter es va ajornar fins al 1 de juliol.

Malgrat el retard, la intervenció s’ha fet amb un dia d’antelació respecte a l’any anterior.

Amb aquestes actuacions, junt amb les mesures per al control del mosquit tigre i mosquit comú, el Consorci busca que les afeccions per aquests insectes siguen les mínimes per a la ciutadania.